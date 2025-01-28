США введут пошлины на импорт полупроводников и фармпродукции
Американский президент Дональд Трамп заявил, что США введут пошлины на импорт полупроводников и фармацевтической продукции, пишет ТАСС.
Кроме того, Вашингтон может установить тарифы на сталь и некоторых других товаров.
По словам американского лидера, это будет сделано для того, чтобы вернуть производство этих продуктов в США.
Трамп отметил, что производители перебрались на Тайвань, где сосредоточено порядка 98% бизнеса полупроводников.
«Мы хотим, чтобы они вернулись», — подчеркнул он.
Ранее бывший президент США Джо Байден своим указом утвердил ограничения американских инвестиций в технологическую отрасль КНР, в том числе — ограничены вложения в разработку в Китае полупроводников и микроэлектроники, квантовых технологий и искусственного интеллекта.