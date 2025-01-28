сегодня в 06:19

США введут пошлины на импорт полупроводников и фармпродукции

Американский президент Дональд Трамп заявил, что США введут пошлины на импорт полупроводников и фармацевтической продукции, пишет ТАСС .

Кроме того, Вашингтон может установить тарифы на сталь и некоторых других товаров.

По словам американского лидера, это будет сделано для того, чтобы вернуть производство этих продуктов в США.

Трамп отметил, что производители перебрались на Тайвань, где сосредоточено порядка 98% бизнеса полупроводников.

«Мы хотим, чтобы они вернулись», — подчеркнул он.

Ранее бывший президент США Джо Байден своим указом утвердил ограничения американских инвестиций в технологическую отрасль КНР, в том числе — ограничены вложения в разработку в Китае полупроводников и микроэлектроники, квантовых технологий и искусственного интеллекта.