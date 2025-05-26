Белый дом назвал антироссийские ограничения неэффективными

Трамп отказался от жестких санкций против России после разговора с Путиным

Президент США Дональд Трамп после телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным дал понять, что не планирует ужесточать давление на Москву или вводить новые экономические санкции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на New York Times.

«Трамп прояснил, что у него нет намерений оказывать давление, а тем более вводить жесткие экономические санкции в отношении России», — отмечается в публикации.

По данным источников, американский лидер также отказался от ранее обсуждавшейся с европейскими союзниками возможности присоединения к их санкционным мерам против РФ.

«После переговоров Трампа с Путиным на прошлой неделе представители Белого дома заявили, что ограничительные меры против России показали слабую эффективность и не отвечают интересам США», — пишет издание.

Телефонный разговор между Путиным и Трампом состоялся 19 мая и продолжался более двух часов. Стороны обсудили, в частности, перспективы урегулирования конфликта на Украине. Российский президент подчеркнул готовность Москвы работать с Киевом над меморандумом о возможном мирном договоре. Трамп, комментируя итоги беседы, заявил, что новые санкции против РФ вводиться не будут, поскольку существует шанс на прогресс в украинском вопросе.