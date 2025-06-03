Белый дом: Киев заранее не информировал Трампа о планах терактов на авиабазах РФ

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что власти Украины не предупреждали американского президента Дональда Трампа о планах атаковать российские аэродромы, сообщает ТАСС .

«Он (Трамп — ред.) не был (проинформирован — ред.)», — ответила Ливитт на соответствующий вопрос журналистов.

Представитель Белого дома добавила, что позицию Вашингтона касательно атак ВСУ на российские аэродромы озвучит лично Дональд Трамп, который хочет скорейшего завершения, а не продолжения украинского конфликта.

По данным Минобороны РФ, 1 июня киевский режим совершил теракт с применением FPV-дронов в отношении аэродромов, расположенных в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. В результате атаки ВСУ загорелись несколько единиц авиатехники в Мурманской и Иркутской областях, в остальных регионах беспилотники были уничтожены. В результате террористических актов пострадавших нет.