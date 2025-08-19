сегодня в 20:37

Белый дом: для «хорошей сделки» РФ и Украина должны быть «немного недовольными»

В Белом доме 19 августа заявили, что в вопросе урегулирования украинского конфликта появился свет в конце туннеля. При этом, чтобы заключить «хорошую сделку», обе страны должны остаться «немного недовольными», пишет РИА Новости .

Администрация США выразила осторожный оптимизм относительно возможности достижения компромисса в украинском кризисе. По мнению представителей Белого дома, признаком успешных переговоров станет ситуация, когда обе стороны конфликта будут частично неудовлетворены достигнутыми договоренностями.

Американские официальные лица отметили, что на данный момент, по итогам проведенных переговоров на Аляске и в Вашингтоне, наблюдают определенный прогресс в переговорном процессе, метафорически описав его как «свет в конце туннеля».

Вашингтон также подтвердил готовность оказать поддержку в обеспечении гарантий безопасности для Украины, включая координационную помощь и возможное предоставление дополнительных ресурсов.

При этом ранее американский президент Дональд Трамп заявлял, что Украина не сможет стать частью НАТО в рамках гарантий безопасности.