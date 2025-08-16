Белоусов примет участие в переговорах Путина и Трампа в расширенном составе

Министр обороны РФ Андрей Белоусов примет участие в переговорах российского и американского президентов Владимира Путина и Дональда Трампа в расширенном составе. Такое заявление сделал пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков, сообщает РБК .

В пятницу, 15 августа, Путин и Трамп встретились на американской военной базе Элмендорф-Ричардсон на Аляске. Одна из ключевых тем, которую обсудят лидеры — урегулирование конфликта на Украине.

В саммите принимают участие первые лица российского и американского государств. Со стороны Москвы на переговоры приехали президент Владимир Путин, главы Минфина и Минобороны Антон Силуанов и Андрей Белоусов, помощник главы государства Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев. США представляют президент Дональд Трамп, госсекретарь Марко Рубио, министр обороны Пит Хегсет, руководитель Минфина Скотт Бессент, президентский спецпосланник Стив Уиткофф, директор ЦРУ Дон Ли Рэтклифф и другие.

Американские СМИ и Белый дом уже назвали встречу Владимира Путина и Дональда Трампа «исторической».