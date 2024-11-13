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Белоусов и Тасмагамбетов обсудили военное сотрудничество на встрече в Москве

В Москве прошла рабочая встреча министра обороны РФ Андрея Белоусова с генеральным секретарем Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Имангали Тасмагамбетовым, сообщает пресс-служба Минобороны России .

Во время встречи обсуждались вопросы военного сотрудничества и перспективы его развития.

Также Белоусов и Тасмагамбетов обсудили, как проходит подготовка к заседанию Совета коллективной безопасности в Астане.

ОДКБ — это международная организация, которая выступает за формирование системы коллективной безопасности, защиту суверенитета государств-членов.

Ранее в ОДКБ рассказали о желании ряда стран примкнуть к военному блоку. По словам представителя организации, отдельные страны нуждаются в поддержке сильных соратников.