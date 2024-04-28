Белорусских охотников учат на снайперов

сегодня в 23:08

В Белоруссии охотников начали обучать по военной специальности «снайпер»

Белорусское общество охотников и рыболовов совместно с Минобороны республики начали обучение снайперов, пишет РИА Новости .

По словам руководителя белорусского общества охотников и рыболовов Игоря Шуневича, на курсы уже записалось много человек.

«Сегодня создается система по задействованию таких специалистов, их переобучение, министерство обороны этот процесс уже организовало», — сказал Шуневич в интервью телеканалу СТВ.

Белорусские охотники, которых не привлекут на военную службу, будут задействованы для защиты государства или станут участниками территориальной обороны, отметил он.