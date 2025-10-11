Белорусская армия приведена в высшую боевую готовность

Белорусское министерство обороны начало проверять вооруженные силы страны. Они были приведены в высшую боевую готовность, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Приказ проверить боеготовность отдал главнокомандующий армии Белоруссии — президент страны Александр Лукашенко.

В боевую готовность будут приведены некоторые подразделения. Им предстоит отправиться в ряд районов. Затем нужно будет выполнить мероприятия, которые прописаны в распоряжении.

За проверкой следит государственный секретариат Совбеза Белоруссии.

Ранее Лукашенко сказал, что Запад ждет незамедлительный совет, если он собьет самолет РФ или РБ. До этого Bloomberg писал, что во время встречи в Москве послы ЕС рассказали о готовности НАТО сбить самолеты России, если они нарушат воздушное пространство государств Североатлантического альянса.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.