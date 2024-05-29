Белоруссия приостановила участие в ДОВСЕ

Белорусский президент Александр Лукашенко подписал закон о приостановлении действия Договора об обычных вооруженных силах в Европе, пишет РИА Новости со ссылкой на соответствующий документ.

Нижняя палата парламента Белоруссии подписала закон 17 апреля, а верхняя одобрила его 6 мая.

«Приостановить действие Договора об обычных вооруженных силах в Европе от 19 ноября 1990 года», — сказано в документе.

Минск подготовил проект для обеспечения своих национальных интересов в качестве ответа на решение стран НАТО приостановить действие ДОВСЕ.

Договор был подписан во Франции в 1990 году, ратифицирован Белоруссией и вступил в силу в 1992 году. Он предусматривает ограничение суммарных уровней обычных вооружений и техники по пяти категориям и механизмы проверки соблюдения ряда обязательств. Заморозка договора означает приостановку предоставления информации об оружии и технике, приема и проведения инспекцией для контроля за соблюдением ограничений.