Бельгия отказалась изымать российские активы

Бельгия не согласна изъять российские активы без гарантий всего Евросоюза

Без подписей всех лидеров Евросоюза под обязательствами разделить финансовые риски Бельгия не согласна изымать замороженные российские активы. Такое заявление сделал премьер страны Барт Де Везер, сообщает ТАСС .

«Я им (лидерам ЕС — ред.) заявил, что нужны подписи лидеров всех стран ЕС под обязательством разделить все финансовые риски», — сказал Барт Де Везер на саммите Европейского политического сообщества.

Речь идет о рисках изъятия по всему миру бельгийских активов в случае незаконной экспроприации суверенных активов России, если Москва инициирует судебные иски в качестве компенсации активов, которые у нее незаконно отняли.

Ранее еврокомиссар по экономическим и социальным вопросам Валдис Домбровскис заявил, что нужно проработать механизм изъятия российских активов. На данный момент есть только концепция такого механизма, но этого недостаточно.

