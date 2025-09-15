Бегавший у машины Адама Кадырова экс-депутат осудил членов «Русской общины»

Некоторые члены общественной организации «Русская община» «брызжут ядом» и ведут себя «как животные», заявил основатель «Общины дружбы народов» и экс-депутат Смоленского горсовета Максим Баранов в личном Telegram-канале . Он считает, что ряд активистов движения, «похоже, снова решили устроить провокацию».

«Хочу обратиться к тем, кто называет себя „Русской общиной“. Похоже, вы снова решили устроить провокацию. Я не говорю про всех членов данной общины, а только про тех, кто брызжет ядом», — написал Баранов.

Политик, обращаясь к упомянутым активистам, заявил, что сейчас люди разных национальностей «сражаются и погибают за вас» на СВО. В то же время некоторые члены «Русской общины», по мнению Баранова, ведут себя «как животные».

«Вы кричите, что „с вами Бог“, но ведете себя как безбожники, дискредитируя ВС РФ», — полагает бывший парламентарий.

Баранов добавил, что, «в отличие от» упомянутых лиц, воевал и рисковал жизнью.

«Я рисковал жизнью в окопах, в составе героического батальона имени Шейха Мансура, вместе со своими братьями. Мы принесли пользу Родине, пока вы, видимо, „штурмовали“ диваны. <…> А вы где, комментаторы?» — заявил Максим Баранов.

Ранее Баранов заявил, что решил выйти из Общественной палаты Смоленской области и партии «Единая Россия» из-за конфликта с одним из политиков. Бывший депутат рассказывал, что столкнулся с несправедливостью в свой адрес.

Максим Баранов активно обсуждали после публикации видео, где он бегал у машины, на которой ехал 17-летний секретарь совета безопасности Чечни Адам Кадыров. Некоторые военные блогеры осуждали поведение бывшего депутата, утверждая, что он «прислуживается». Сам Баранов отвечал, что «бежал не за машиной Кадырова, а рядом» и умеет справляться с критикой.