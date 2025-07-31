Бегавший рядом с машиной Адама Кадырова экс-депутат заявил о несправедливости

Участник СВО и бывший депутат Смоленского горсовета Максим Баранов заявил, что решил выйти из региональной Общественной палаты и партии «Единая Россия». В Telegram-канале экс-парламентарий рассказал, что на работе у него произошел конфликт с одним из политиков.

По словам Баранова, он столкнулся с несправедливостью в свой адрес. Вместе с тем он подчеркнул, что принял обдуманное решение о выходе из партии и не имеет претензий к губернатору Смоленской области Василию Анохину.

«По поводу „Единой России“. Это партия нашего президента. Партия ни в чем не виновата», — написал политик.

Баранов добавил, что ждет предложений о работе и готов вступить в новую партию.

Ранее Максима Баранова обсуждали в соцсетях из-за снятого им же видео, где экс-парламентарий бегал у машины, на которой ехал 17-летний секретарь совета безопасности Чечни Адам Кадыров, и обращался к нему по имени и отчеству. Некоторые военблогеры осуждали поведение участника спецоперации, утверждая, что он «прислуживается». Сам Баранов заявлял, что «бежал не за машиной Кадырова, а рядом» и умеет справляться с критикой.