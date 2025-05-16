BBC: представитель Госдепа США Энтон отдельно встретится с Мединским в Стамбуле

Представитель Госдепартамента США Майкл Энтон перед началом возобновления российско-украинских переговоров в Стамбуле встретится с главой российской делегации, помощником президента РФ Владимиром Мединским, сообщает ТАСС со ссылкой на BBC.

О чем именно будет вестись речь на встрече Энтона и Мединского, не уточняется. По данным зарубежных СМИ, Энтон не будет участвовать в переговорах между Россией, Украиной и Турцией по настоянию Москвы.

СМИ также сообщают, что турецкая сторона не будет присутствовать на всех переговорах трехсторонней встречи. Турция только выступит с приветствием, затем покинет комнату переговоров, в которой останутся только представители двух стран: России и Украины.

Ранее с инициативой вернуться к мирным переговорам выступил президент России Владимир Путин. В качестве места проведения встречи он предложил рассмотреть Стамбул, а датой встречи обозначил 15 мая, однако в этот день переговоры не состоялись. Президент Украины Владимир Зеленский в течение всего дня тянул время и лишь к вечеру официально утвердил состав переговорщиков.

Утром 16 мая в Стамбуле начались трехсторонние переговоры между Украиной, США и Турцией. В Сети появились первые кадры с официального мероприятия.