BBC: генсек НАТО Рютте порекомендовал Зеленскому помириться с Трампом

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте порекомендовал украинскому президенту Владимиру Зеленскому восстановить отношения с американским коллегой Дональдом Трампом и помириться с ним. Об этом глава Североатлантического альянса рассказал телеканалу BBC, сообщает ТАСС .

Рютте порекомендовал Зеленскому найти способ восстановить отношения с Трампом. Украинский президент также должен найти подходит ко всей новой администрации.

Также Рютте сказал, что произошедшее в Белом доме «достойно сожаления».

Зеленский 28 февраля ездил в Вашингтон на встречу с Трампом. Во время переговоров украинский президент начал пререкаться и устроил словесную перепалку с хозяином Белого дома. Затем Зеленского попросили его покинуть.

Ранее в Европарламенте назвали ссору украинского и американского президентов «поворотным пунктом». Из-за этого конфликт между Москвой и Киевом может закончиться на условиях Кремля.