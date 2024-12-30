Baza: российский государственный спецборт два дня провел в США

По данным сервиса FlightRadar, с 25-го декабря по 28-е декабря спецборт вылетел из Москвы, побывал в Санкт-Петербурге, Нью-Йорке, Вашингтоне и вернулся обратно в Москву.

Самолетом пользовались заместитель председателя Совета Безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев, министр иностранных дел Сергей Лавров, глава СВР Сергей Нарышкин, указывает канал.

Официальной информации о цели полета нет.

Ранее Лавров отверг участие Москвы в якобы планируемом «саммите мира».