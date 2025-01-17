Бауэр: НАТО планирует создать щит для защиты от России
Глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр заявил, что альянс планирует создать «щит» для защиты от России, сообщает РИА Новости.
По его словам, оборонные планы были созданы против угрозы со стороны России и террористических групп.
«Нам коллективно необходим, скажем так, щит», — отметил он.
Бауэр добавил, что создание такого щита обойдется более чем в два процента от ВВП.
Ранее избранный президент США Дональд Трамп заявил, что понимает чувства России, когда речь идет о вступлении Украины в НАТО. Он также считает, что специальная военная операция на Украине началась по вине действующего американского лидера Джо Байдена, срок полномочий которого практически закончился.