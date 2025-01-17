Глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр заявил, что альянс планирует создать «щит» для защиты от России, сообщает РИА Новости .

По его словам, оборонные планы были созданы против угрозы со стороны России и террористических групп.

«Нам коллективно необходим, скажем так, щит», — отметил он.

Бауэр добавил, что создание такого щита обойдется более чем в два процента от ВВП.

Ранее избранный президент США Дональд Трамп заявил, что понимает чувства России, когда речь идет о вступлении Украины в НАТО. Он также считает, что специальная военная операция на Украине началась по вине действующего американского лидера Джо Байдена, срок полномочий которого практически закончился.