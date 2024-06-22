Бастрыкин: позиция ФРГ по выплатам блокадникам стала примером двойных стандартов

Позиция немецких властей по выплатам компенсаций узникам блокадного Ленинграда отражает политику двойных стандартов, заявил председатель СК РФ Александр Бастрыкин в беседе с РИА Новости .

Он напомнил, что Берлин признает историческую ответственность за преступления вермахта в Ленинграде, однако власти отказываются распространить гуманитарно-компенсационные выплаты в адрес блокадников-евреев на всех сегодня здравствующих блокадников без исключений.

«При этом Германия ранее согласилась выплачивать Намибии крупные суммы за геноцид нескольких племен во время Первой мировой войны. Налицо политика двойных стандартов», — указал Бастрыкин.

Также он допустил, что новые данные о зверствах фашистов в годы войны, которые были установлены следователями, могут стать обоснованием для выплат родственникам жертв нацизма. Множество фактов, по словам Бастрыкина, не учитывались при определении выплат, так как не были известны.

Ранее глава СК РФ заявил о необходимости признания геноцидом зверств нацистов. Это, по его словам, позволит напомнить миру о последствиях следования преступной идеологии.