Бастрыкин заявил о необходимости признания геноцидом зверств нацистов

Признание геноцидом фактов зверств захватчиков из фашистской Германии позволит напомнить миру о последствиях следования преступной идеологии, считает председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Его слова приводит РИА Новости .

В беседе с изданием он назвал главной целью следователей РФ объективное и беспристрастное установление всех обстоятельств, которые связаны с действиями нацистов и их пособников.

«Ведь это весьма актуально сегодня, чтобы показать всему миру и еще раз напомнить, к каким трагическим последствиям приводит следование преступной идеологии», — заявил Бастрыкин.

На всей территории России 22 июня в 12:15 пройдет минута молчания. В этот день в 1941 году вышло в эфир обращение к гражданам о нападении нацистской Германии на СССР.