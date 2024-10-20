Балицкий заявил, что Запад за восемь лет «стерилизовал» Украину

Западные страны в течение восьми лет вычленили всех граждан Украины, которые могли устроить бунт, и страна стала «стерилизованной», об этом заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий, пишет ТАСС .

«Они (западные страны — ред.) практически стерилизовали территорию, на которой (теперь - ред.) никакого сопротивления быть не может. И то, что сегодня люди многие думают, когда же они там поднимут восстание, никто никакого восстания (на Украине — ред.) не поднимет», — заявил Балицкий.

По мнению губернатора Запорожской области, Запад очень грамотно подошел к вопросу вычленения граждан, способных на бунт. Эта работа проводилась постепенно в течение восьми лет.

Ранее Балицкий сообщал, что запорожский штурмовой батальон отправился на защиту Курской области после вторжения в регион Вооруженных сил Украины.