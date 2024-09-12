Запорожский штурмовой батальон отправился на защиту Курской области

Четвертый штурмовой батальон Запорожской области отправился в Курскую область для боевой поддержки, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

По словам главы области, подразделение оснащено, в частности, оборудованием для воздушной разведки.

«Благодарю парней за мужество. Уверены в эффективном выполнении поставленных задач и скорейшем уничтожении противника», — написал Балицкий в своем Telegram-канале.

Ранее российские силы освободили от ВСУ девять населенных пунктов Курской области.

Вторжение украинских военных в курское приграничье началось 6 августа.