Балицкий считает, что вопрос создания нового федерального округа в РФ «назрел»

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024) в разговоре с РИА Новости заявил, что вопрос создания нового федерального округа лично для него «очень назрел», но решение может принять только президент Владимир Путин.

Если Путин решит создать в России еще один федеральный округ, то в его состав войдут в том числе Запорожская область и Крым.

«Могу сказать, что этот вопрос для меня, как руководителя Запорожской области, очень назрел», — сказал Балицкий.

Глава Запорожья считает, что новый федеральный округ поможет входящим в него регионам лучше коммуницировать с Москвой.

Владимир Путин принимает активное участие в ПМЭФ-2024. Он уже пообщался с главами мировых информагентств, в число которых входили и представители недружественных стран.