Байден: в Белом доме нет единства по поставкам дальнобойных ракет Киеву
Вопрос о поставках дальнобойных ракет Киеву расколол администрацию США
Вопрос о поставках дальнобойных ракет Украине вызывает разногласия у чиновников администрации США, заявил американский лидер.
«Прямо сейчас консенсуса по вопросу дальнобойного оружия нет», — сказал глава Белого дома журналистам.
Он добавил, что в вопросах американской внешней политики принято изменять свое мнение.
Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил о разных мнениях по поводу эффективности «плана победы» Зеленского, представленного в Евросоюзе