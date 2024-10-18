Байден: в Белом доме нет единства по поставкам дальнобойных ракет Киеву

сегодня в 22:41

Вопрос о поставках дальнобойных ракет Украине вызывает разногласия у чиновников администрации США, заявил американский лидер.

«Прямо сейчас консенсуса по вопросу дальнобойного оружия нет», — сказал глава Белого дома журналистам.

Он добавил, что в вопросах американской внешней политики принято изменять свое мнение.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил о разных мнениях по поводу эффективности «плана победы» Зеленского, представленного в Евросоюзе