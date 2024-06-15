Байден шокировал союзников на саммите G7

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Состояние президента США Джо Байдена на саммите «Большой семерки» в Италии вызвало опасение у лидеров стран, пишет газета «Известия» со ссылкой на New York Post.

Американский лидер показывает нестабильное состояние, указывает издание.

«Байден неловко поприветствовав Джорджию Мелони (премьер Италии - ред). Глава Соединенных Штатов также пропустил ужин, который состоялся в роскошном отеле на юге Италии», — сказано в материале.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, комментируя ситуацию, сослалась на насыщенный график президента США.

Ранее в ходе соцопроса, проведенного в США, респонденты выразили пожелание проверить Байдена на употребление стимулирующих веществ.