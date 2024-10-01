Байден пожаловался, что Харрис и Демократическая партия забыли про него

Президент США Джо Байден в частных разговорах жалуется, что кандидат на пост главы государства Камала Харрис и Демократическая партия забыли про него, сообщает РИА Новости .

Как пишет NBC, действующий американский президент обижен тем, что Харрис не говорит о нем в своих предвыборных выступлениях.

Кроме того, он очень недоволен фразой кандидата: «Я однозначно не Джо Байден». Так Харрис сказала, когда проводила дебаты с кандидатом от республиканцев Дональдом Трампом.

Ранее Трамп назвал Харрис и Байдена «умственно отсталыми». Причем, как уточнил политик, первая родилась такой, а второй — таким стал.