Байден об ответных ударах ВС РФ по ВСУ: это возмутительно

Действующий президент США Джозеф Байден назвал «возмутительным нападением» ответные удары российских войск по позициям армии Украины. Сам хозяин Белого дома продолжает согласовывать поставки ВСУ американского оружия, которое украинские военные используют для ударов по мирным россиянам, сообщает РИА Новости .

28 ноября Минобороны РФ докладывало, что в течение недели российские военные атаковали места размещения дальнобойного оружия ВС Украины. Удары были нанесены в ответ обстрелы вглубь российской территории, устроенные украинцами.

«Это нападение возмутительно и служит еще одним напоминанием о срочности и важности поддержки украинского народа в его защите от российской агрессии», — отреагировал Байден.

Вместе с тем американский лидер анонсировал новые поставки оружия для Украины.

Накануне агентство Reuters со ссылкой на двух официальных источников на Западе сообщало, что США готовятся передать украинцам новый пакет военной помощи на 725 миллионов долларов. Военкор Александр Коц на этот счет заявлял, что этот пакет неоправданно дорог для вооружения, которое в нем заявлено. В связи с этим он делал вывод, что Байден может тайно передать Киеву новые баллистические ракеты ATACMS.