Коц: Украина может тайно получить новые баллистические ракеты ATACMS от Байдена

Агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что президент США Джозеф Байден готовит новый пакет военной помощи Украине на сумму 725 миллионов долларов. Военкор Александр Коц заметил, что пакет неоправданно дорог для вооружения, которое в нем заявлено. В связи с этим журналист в своем Telegram-канале сделал вывод, что Байден может негласно передать Украине новые ракеты.

Reuters со ссылкой на два высокопоставленных источника заявило, что новый пакет военпомощи Киеву может состоять из кассетных боеприпасов, обычно использующихся в ракетах системы управляемого залпового огня (GMLRS), запускаемых установками HIMARS. Также в него могут войти противотанковое оружие, наземные мины и ракеты для ПЗРК Stinger, которыми можно сбивать воздушные цели. Официально объявить о выделении помощи могут уже в понедельник.

«Уходящий президент (Джо Байден — ред.) стремится поддержать правительство в Киеве перед тем, как покинуть свой пост в январе», — пишет агентство.

Военкор Коц на этот счет допустил, что, скорее всего, львиная доля «прощальных пакетов Байдена» идет в Киев тайно. По словам журналиста, «это почти наверняка ракеты ATACMS».

«А если серьезно, то 725 миллионов — как-то многовато для вышеперечисленных позиций», — отметил Коц.

Журналист отметил, что в ноябре западные СМИ заявляли, что у Украины есть не более 50 американских баллистических ракет ATACMS, причем только за последнюю неделю украинцы выпустили 20 таких ракет по территории России.

«Вряд ли украинское командование вело бы себя настолько расточительно, если бы не было уверено в новых поставках», — анализирует Коц.