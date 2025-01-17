Байден оскорбил Путина на закате своей президентской карьеры
Байден назвал Путина «нехорошим парнем» в рамках своего интервью
Фото - © РИА Новости
Президент США Джо Байден оскорбил российского лидера Владимира Путина перед тем, как уйти с занимаемого поста, сообщает Life.ru.
Это произошло во время интервью на телеканале MSNBC.
«Этот парень — нехороший парень», — заявил Байден о Путине.
Стоит отметить, что президент Штатов уже далеко не в первый раз высказывается о российском лидере в негативном ключе.