Байден оскорбил Путина на закате своей президентской карьеры

Байден назвал Путина «нехорошим парнем» в рамках своего интервью

Президент США Джо Байден оскорбил российского лидера Владимира Путина перед тем, как уйти с занимаемого поста, сообщает Life.ru .

Это произошло во время интервью на телеканале MSNBC.

«Этот парень — нехороший парень», — заявил Байден о Путине.

Стоит отметить, что президент Штатов уже далеко не в первый раз высказывается о российском лидере в негативном ключе.