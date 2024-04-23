Байден обсудил помощь Украине с председателем ЕК

Американский президент Джо Байден пообщался с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен и обсудил с ней помощь Украине, пишет РИА Новости .

«Устойчивая международная поддержка жизненно необходима для украинской борьбы за свободу», — написал хозяин Белого дома в соцсетях

Вашингтон снова начинает спонсировать украинский конфликт месяцев перерыва.

Недавно нижняя палата конгресса США одобрила выделение 61 млрд долларов на поддержку Киева. В настоящее время проект ждет скоро утверждения в сенате.