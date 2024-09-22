Байден еще определился, разрешать ли Украине удары вглубь РФ ракетами США
Президент США Джо Байден пока не принял решение относительно того, разрешать ли Украине применять дальнобойные американские вооружения для ударов вглубь территории РФ, сообщает RT.
«Нет», — сказал Байден, отвечая на соответствующий вопрос. Ответ американского лидера приводит пресс-пул Белого дома.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что российский президент Владимир Путин крайне аккуратен в вопросе оценок возможности ответа на удары западным оружием вглубь территории РФ.