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Байден еще определился, разрешать ли Украине удары вглубь РФ ракетами США

Президент США Джо Байден пока не принял решение относительно того, разрешать ли Украине применять дальнобойные американские вооружения для ударов вглубь территории РФ, сообщает RT.