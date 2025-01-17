Байден боялся, что его убьют во время визита в Киев в 2023 году

Американский президент Джо Байден признался, что опасался покушения во время необъявленного визита на Украину в 2023 году. Об этом сообщает РИА Новости .

Глава государства рассказал в интервью телеканалу MSNBC, что тогда не думал, что Россия может сделать попытку свести с ним счеты.

«Я беспокоился, что радикальные элементы на Украине, которые находились под контролем или сотрудничали с русскими, могут попробовать сделать это», — поделился Байден.

Он уточнил, что во время 10-часового визита в Киев на поезде его сопровождали «лучшие люди».

Байден прибыл в Киев зимой 2023 года с необъявленным визитом. Он встретился с украинским лидером Владимиром Зеленским. Газета New York Times писала, что во время приезда американского президента по разным маршрутам ездили два одинаковых поезда.