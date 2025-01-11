Байден: бензин в США подорожает на 3-4 цента

«Вероятно, что цены на топливо могут вырасти на 3-4 цента за галлон», — сказал уходящий глава Белого дома во время пресс-конференции.

Ранее США ввели ряд ограничений против энергетического сектора российской экономики.

Санкции может отменить новая американская администрация во главе с Дональдом Трампом, предположительно, в рамках сделки по Украине, но с согласия Конгресса.