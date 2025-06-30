Азербайджанская диаспора обвинила Баку в намеренном разрушении отношений с РФ

Представители азербайджанской диаспоры в России обвинили официальный Баку в намеренном разрушении отношений с Москвой и призвали не заниматься «политическими игрищами», сообщает RTVI .

«Не хотелось бы, что называется, выносить сор из избы, но, когда азербайджанская диаспора России ждет от родного Баку помощи, а вместо этого получает подлый удар», — говорится в сообщении азербайджанской общины в Telegram-канале.

В общине подчеркнули, что азербайджанцы пытаются оправиться от потрясения в связи с гибелью соотечественников, в то время как официальный Баку продолжает играть в «политиканство» и лишь разрушают отношения с Москвой.

Представители общины добавили, что глава Азербайджана Ильхам Алиев и его чиновники оскорблениями в адрес России оскорбляют и азербайджанскую диаспору. Из-за этого российские азербайджанцы попадают под «новые удары и усиливающееся давление».

Ранее Баку отменил все культурные мероприятия по линии РФ из-за недавних задержаний уроженцев Азербайджана в Екатеринбурге. Полиция подозревает задержанных в причастности к убийствам, произошедшим в 2000-е годы в Свердловской области.

Азербайджан выразил протест в связи с задержаниями. Баку утверждает, что в ходе рейда погибли два уроженца Азербайджана.