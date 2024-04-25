Азербайджан отказал на просьбу Украины поставить оружие ВСУ
Фото - © Telegram-канал Министерства обороны Азербайджанской Республики
Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что республика не будет поставлять оружие Украине, хотя от Киева поступают подобные просьбы, сообщает ТАСС.
«Мы не поставляем оружие на Украину, хоть нас и просят, но мы не можем — мы говорим это открыто и публично — и не будем», — заявил Алиев во время международного форума «СОР29 и Зеленое видение для Азербайджана».
Он не отрицает, что республика будет поставлять Киеву гуманитарную помощь. Что касается оружия, власти не готовы на этот шаг. Алиев уверен, что у Украины был шанс избежать конфликта и построить нормальные отношения с Россией.
По словам азербайджанского лидера, страна строит крепкие партнерские отношения с РФ, государства не вмешиваются в дела друг друга. Он уверен, что так могло быть и с Украиной.
Ранее Алиев прилетел в Россию с рабочим визитом по приглашению главы государства Владимира Путина. Президент Азербайджана приземлился в аэропорту Внуково-2. Там его встретил замминистра иностранных дел России Михаил Галузин и другие официальные лица.