Азербайджан отказал на просьбу Украины поставить оружие ВСУ

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что республика не будет поставлять оружие Украине, хотя от Киева поступают подобные просьбы, сообщает ТАСС .

«Мы не поставляем оружие на Украину, хоть нас и просят, но мы не можем — мы говорим это открыто и публично — и не будем», — заявил Алиев во время международного форума «СОР29 и Зеленое видение для Азербайджана».

Он не отрицает, что республика будет поставлять Киеву гуманитарную помощь. Что касается оружия, власти не готовы на этот шаг. Алиев уверен, что у Украины был шанс избежать конфликта и построить нормальные отношения с Россией.

По словам азербайджанского лидера, страна строит крепкие партнерские отношения с РФ, государства не вмешиваются в дела друг друга. Он уверен, что так могло быть и с Украиной.

Ранее Алиев прилетел в Россию с рабочим визитом по приглашению главы государства Владимира Путина. Президент Азербайджана приземлился в аэропорту Внуково-2. Там его встретил замминистра иностранных дел России Михаил Галузин и другие официальные лица.