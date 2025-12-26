Axios: Зеленский встретится с Трампом 28 декабря во Флориде

По информации издания Axios, глава киевского режима Владимир Зеленский встретится с президентом США Дональдом Трампом 28 декабря в резиденции американского лидера Мар-а-Лаго во Флориде, сообщает РИА Новости .

По мнению журналистов, будущая встреча говорит о значительном прогрессе в решении украинского конфликта. До этого Трамп говорил, что встретится с Зеленским только в том случае, если будет продвижение по мирному соглашению.

При этом визит украинского президента в США вызвал большой переполох в западных СМИ. По данным издания, большинство пунктов сделки уже согласованы, в том числе вопросы по гарантиям безопасности, которые Украина получит от Европы и Америки.

Ранее в украинских СМИ сообщали, что Зеленскому нужна встреча с Трампом для согласования оставшихся 10% в проекте мирного договора. Также глава киевского режима хочет обсудить с американским президентом восстановление страны после завершения конфликта.

