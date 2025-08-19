Axios: создана группа по разработке предложений по гарантиям безопасности Киеву

Представители США, Европы и Украины вошли в группу, занимающуюся разработкой предложений по гарантиям безопасности Киеву. Ее возглавил госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио, сообщает РИА Новости со ссылкой на Axios.

По данным издания, в группу выходят «высокопоставленные чиновники» из США, Украины и нескольких европейских стран. Ожидается, что в ближайшие дни они приступят к работе над подробными предложениями о гарантиях безопасности для Украины.

По предварительным данным, проекты будут включать в себя привлечение военно-воздушных сил США.

Ранее президент США Дональд Трамп пообещал предоставить Украине гарантии безопасности. Предварительно, обговаривался механизм, похожий на пятую статью устава НАТО.