Axios: Киев хочет обсудить в Лондоне 30-дневное перемирие

Киевские власти хотят обсудить в Лондоне 30-дневное перемирие, а не мирный план американского президента Дональда Трампа, сообщает RT со ссылкой на Axios.

«За последние 24 часа со стороны украинцев появились признаки того, что они хотят обсудить 30-дневное прекращение огня во время встреч в среду в Лондоне, а не мирный план Трампа», — говорится в сообщении.

21 апреля Трамп заявлял, что в течение трех дней объявит о своем плане по урегулированию украинского конфликта. Республиканец также добавлял, что США уже успели провести плодотворные переговоры и с Россией, и с Украиной.

Тем временем Дмитрий Песков заявил, что Киеву следует расчистить юридические препятствия для переговоров с Москвой.