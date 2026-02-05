Axios: делегации РФ и США обсуждали в Абу-Даби условия возможного продления ДСНВ

Делегации России и Соединенных Штатов в ходе переговоров в столице ОАЭ осуждали условия продления Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) на 6 месяцев, сообщает американский портал Axios .

США и Россия обсуждали этот вопрос на полях переговоров по Украине в течение последних суток. При этом о достигнутых договоренностях пока не сообщается.

Согласно данным портала, стороны близки к соглашению, но окончательный проект должен быть одобрен лидерами обеих стран.

Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений был заключен между Россией и США в Праге 8 апреля 2010 года, а вступил в силу 5 февраля 2011 года после ратификации обеими сторонами. Срок его действия истекает 5 февраля 2026 года. Что будет после истечения срока договора, читайте в материале РИАМО.

