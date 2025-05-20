Авторы лучших проектов форума «Сильные идеи» смогут посетить саммит БРИКС+ в ЮАР

Встреча делегаций из Южной Африки прошла на площадке Агентства стратегических инициатив (АСИ), где обсудили успешный формат форума. В 2025 году авторы лучших проектов смогут поучаствовать в саммите БРИКС+, который будет проходить в ЮАР, сообщает АСИ в Telegram-канале форума.

«Форум „Сильные деи“ стал для нас образцом эффективной платформы для выявления и поддержки инновационных идей и проектов. Это прекрасная возможность для создания совместных инициатив между нашими странами», — заявила еe Королевское Высочество, Национальный председатель БРИКС ЖДА ЮАР Лебоганг Зулу.

Саммит состоится в сентябре 2025 года в Дурбане, где можно будет обменяться опытом между странами. Прием заявок открыт до 1 июня 2025 года на официальном сайте проекта.

Ранее космонавт Иван Вагнер призвал россиян поучаствовать с создании комфортного будущего для всей страны, подав заявку на форум.