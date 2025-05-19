Космонавт Иван Вагнер призвал россиян поучаствовать в создании будущего страны

До начала лета 2025 года организаторы форума «Сильные идеи для нового времени» продолжают принимать заявки от жителей страны. Космонавт Иван Вагнер напомнил, что на будущее России может повлиять каждый, он также призвал соотечественников поучаствовать в форуме, об этом сообщило агентство стратегических инициатив в своем Telegram-канале .

«Будущее страны создается усилиями каждого из нас, страну меняют люди. У вас есть идея, которая позитивно влияет на жизнь россиян? Вы знаете, чего сегодня не хватает государственным сервисам и услугам? Предложите свою инициативу на форум „Сильные идеи для нового времени“. Участником может стать каждый», — заявил космонавт, обращаясь к жителям России.

Вагнер напомнил соотечественникам, после завершения приема заявок специалистами будут отобраны самые лучшие и прорывные решения. Летом 2025 года лучшие идеи будут представлены президенту страны Владимиру Путину.

Оформить свою идею можно на официальном сайте проекта — идея.росконгресс.рф. Прием заявок на форум «Сильные идеи» и конкурс брендов «Знай наших» продлен до 1 июня 2025 года.