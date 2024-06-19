Aurus и кортик: Кремль раскрыл, как Путин и Ким Чен Ын обменивались подарками
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Президент РФ Владимир Путин и глава КНДР Ким Чен Ын обменялись подарками в ходе госвизита российского лидера в Северную Корею. По словам помощника главы государства Юрия Ушакова, Владимир Путин, кроме прочего, подарил своему иностранному коллеге новый автомобиль Aurus отечественного производства, сообщает «Царьград».
Российский президент также вручил лидеру Северной Кореи адмиральский кортик и сервиз.
Юрий Ушаков не стал конкретно раскрывать, какими именно презентами Ким Чен Ын ответил Владимиру Путину. Помощник российского лидера лишь упомянул, что эти подарки оказались довольно хорошими и были связаны с изображениями самого Путина.
«Там несколько вариантов изображений, все при этом достаточно художественные, включая бюсты», — сказал Ушаков.
После переговоров с Ким Чен Ыном Владимир Путин выразил надежду, что их следующая встреча состоится уже в Москве.