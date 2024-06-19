Aurus и кортик: Кремль раскрыл, как Путин и Ким Чен Ын обменивались подарками

Президент РФ Владимир Путин и глава КНДР Ким Чен Ын обменялись подарками в ходе госвизита российского лидера в Северную Корею. По словам помощника главы государства Юрия Ушакова, Владимир Путин, кроме прочего, подарил своему иностранному коллеге новый автомобиль Aurus отечественного производства, сообщает «Царьград» .

Российский президент также вручил лидеру Северной Кореи адмиральский кортик и сервиз.

Юрий Ушаков не стал конкретно раскрывать, какими именно презентами Ким Чен Ын ответил Владимиру Путину. Помощник российского лидера лишь упомянул, что эти подарки оказались довольно хорошими и были связаны с изображениями самого Путина.

«Там несколько вариантов изображений, все при этом достаточно художественные, включая бюсты», — сказал Ушаков.

После переговоров с Ким Чен Ыном Владимир Путин выразил надежду, что их следующая встреча состоится уже в Москве.