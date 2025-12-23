АЦ ВЦИОМ: 66% россиян назвали 2025 год политически успешным
Фото - © E. O. / Фотобанк Лори
66% россиян считают 2025 год политически успешным для страны. В такую оценку легло ощущение общей политической стабильности, сообщил руководитель департамента политических исследований Аналитического центра ВЦИОМ Михаил Мамонов.
«Группа противоположенной оценки в три раза меньше, 19% считают, что он был неуспешным», — сказал Мамонов, во время своего выступления на круглом столе Экспертного института социальных исследований и АЦ ВЦИОМ на тему «Политические итоги 2025 года».
Он добавил, что в формирование такой оценки 2025 года легло ощущение общей политической стабильности и ситуации в целом, одобрение политической деятельности и вектора, выбранного руководством государства.
Мамонов также сообщил, что примерно 70% россиян смотрят на 2026 год с оптимизмом. Граждане ожидают, что он будет политически успешным.
