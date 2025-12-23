Около 70% россиян ожидают политически успешный год для России

Руководитель департамента политических исследований Аналитического центра ВЦИОМ Михаил Мамонов сообщил, что примерно 70% россиян смотрят на 2026 год с оптимизмом. Граждане ожидают, что он будет политически успешным.

«Возникает вопрос, а каким видят россияне 2026 год, что они ожидают, с чем связывают 2026 год. Мы можем видеть высокий уровень политического оптимизма — 70% россиян считают, что следующий год будет для России скорее успешным. Подчеркну, что группа негативной оценки в 7 раз меньше», — рассказал Мамонов, выступая на круглом столе Экспертного института социальных исследований и Аналитического центра ВЦИОМ на тему: «Политические итоги 2025 года».

Около 11% опрошенных россиян смотрят на 2026 год со скептицизмом, а примерно 19% затруднились ответить на этот вопрос, добавил Мамонов.

Ранее Аналитический центр ВЦИОМ провел другое исследование. Выяснилось, что подавляющее большинство россиян, а именно 81%, выражают чувство гордости за свое гражданство.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.