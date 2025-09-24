АТОР опровергла сообщения о запрете Италии на поездки россиян в семь стран Европы

В АТОР назвали информацию о визовых ограничениях в Европе фейковой

Ассоциация туроператоров России опровергла сообщения о том, что Италия выдает россиянам шенгенские визы с запретом на посещение семи европейских стран, сообщает Общественное Телевидение России .

Вице-президент ассоциации туроператоров России (АТОР) по международному туризму Артур Мурадян заявил, что информация о запрете Италии на поездки россиян в Чехию, Данию, Эстонию, Францию, Исландию, Латвию и Литву не соответствует действительности. Он подчеркнул, что подобные сообщения являются фейковыми и не имеют под собой оснований.

Ранее Telegram-канал Shot сообщил, что российским туристам якобы выдали итальянские шенгенские визы с пометкой о запрете на въезд в семь стран Европы даже транзитом. В публикации утверждалось, что система в аэропортах не позволит гражданам России попасть в эти государства.

Позднее в АТОР уточнили, что ограничения на въезд касаются только обладателей паспортов старого образца с пятилетним сроком действия. Для владельцев биометрических паспортов никаких новых ограничений не вводилось.

Ранее Артур Мурадян также опроверг сообщения о якобы выдаче Чехией «маскировочных» виз для российских туристов, отметив, что подобные заявления не соответствуют действительности.