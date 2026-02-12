Владимир Зеленский, возможно, готов отказаться от восточной части Донецкой Народной Республики (ДНР), сообщает РИА Новости со ссылкой на Atlantic.

«Двое его (Зеленского — прим.ред.) советников рассказали, что Украина, возможно, готова сделать самую тяжелую уступку: отказаться от контроля над землями на востоке Донецкой области (украинское название ДНР — ред.)», — говорится в материале.

Отмечается, что украинские власти рассматривали возможность вынесения вопроса о территориальных уступках на всеукраинский референдум. Кроме того, рассматривалась возможность проведение его вместе с выборами президента страны.

Ранее сообщалось, что российский лидер Владимир Путин не изменил свою позицию насчет прямых переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским. Они могут состояться только в Москве.

Прошлый трехсторонний раунд переговоров прошел 4 и 5 февраля. Еще одну встречу планируют провести в ближайшее время. Однако точной даты нет.

