Атака Ирана спровоцировала Израиль отложить операцию в Рафахе

Израиль продумывает шаги ответа на атаку Ирана, из-за этого операцию на юге сектора Газа отложили, пишет РИА Новости со ссылкой на CNN.

Планы Израиля о проведении операции в Рафахе на юге сектора Газа пришлось отложить из-за атаки Ирана. Власти страны продумывают ответ на недавно состоявшуюся атаку, об этом сообщают СМИ.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху ранее заявлял, что дала начала операции в Рафахе уже согласована. Когда в итоге начнется операция, пока не сообщается.

Ранее военный эксперт Виктор Баранец заявлял, что конфликт Израиля и Ирана может привести к столкновению ядерных держав. По мнению отставного полковника, если Израиль все-таки ответит Ирану, то Тегеран может совершить еще одну, но более мощную атаку.