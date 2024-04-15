Конфликт Ирана и Израиля рискует перерасти в столкновение ядерных держав - эксперт

Отставной полковник и военный эксперт Виктор Баранец полагает, что при конфликте Ирана и Израиля возможно столкновение двух ядерных держав. По мнению эксперта, региональное противостояние может заиметь континентальный и даже мировой характер, сообщает «ФедералПресс» .

Баранец отметил, что израильский генералитет уже доложил премьер-министру Биньямину Нетаньяху «5-6 вариантов развития дальнейших военных действий» по ситуации с Ираном. По мнению офицера в отставке, сейчас уже можно говорить о сколачивании двух коалиций: Израиля с США, Великобританией и Иорданией по одну сторону, а Ирана с Сирией и «Хезболлой» — по другую.

«Теперь мяч на стороне Израиля, он обещает дать ответ. Иран в таком случае обещает дать еще более жесткий отпор», — сказал военный эксперт.

Ранее Иран устроил массированную воздушную атаку на территорию Израиля. Ночью 14 апреля сообщалось, что противовоздушная оборона (ПВО) ЦАХАЛ и союзников перехватила 99% иранских ракет и дронов.