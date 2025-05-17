AT: США могут отправить сотрудников DOGE на Украину для аудита помощи
Власти Соединенных Штатов могут отправить на Украину специалистов из департамента государственной эффективности (DOGE) для проведения аудита финансовой поддержки, оказываемой Киеву, сообщает издание American Thinker.
«Полагаю, что, учитывая его безупречную репутацию, мы должны передать эту работу по проверке департаменту государственной эффективности. На Украине он бы смог вернуть нам миллиарды», — говорится в публикации.
Департамент государственной эффективности США создан американским президентом Дональдом Трампом с целью сокращения расходов и реструктурирования федеральных агентств.
Ранее Дональд Трамп выразил уверенность, что у президента Украины Владимира Зеленского в настоящее время нет козырей в переговорной позиции по урегулированию российско-украинского конфликта. При этом политик назвал Зеленского «величайшим торгашом в мире».