Asia Times: операция вторжения ВСУ в Россию была разработана с участием НАТО

Операция вторжения украинских сил на территорию Курской области РФ была разработана при участии стран Североатлантического альянса, сообщает Lenta.ru .

«Стратегия и тактика, которые Украина применяет в Курской области, были разработаны совместно с НАТО», — пишет китайское издание The Asia Times.

Из материала следует, что на сегодняшний день НАТО не в состоянии противостоять Вооруженным силам РФ в прямом военном конфликте, поэтому украинское вторжение в Курскую область может являться одним из способов противодействия Москве и ее ослаблению.

Ранее замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командующий спецназом «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что противостояние Вооруженных сил РФ и ВСУ в Курской области будет решающей битвой в конфликте. После поражения «Украина падет», как и ее западные союзники.

С 6 августа украинские подразделения активно атакуют Курскую область и российскую госграницу. Вооруженные силы РФ продолжают активно выдавливать украинские подразделения с территории государства.