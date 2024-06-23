Артиллеристы сорвали перегруппировку киевских боевиков на островах Днепра

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Бойцы группировка войск «Днепр» на Каховском направлении в зоне СВО на Украине сорвали перегруппировку противника на островах Днепра, поразив плавательные средства ВСУ, пишет РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-центра группировки Романа Кодряна.

«Подразделения группировки войск „Днепр“ выполняли боевые задачи на Каховском направлении, обеспечивали контроль островной зоны реки Днепр, огнем артиллерии не допускали перегруппировки войск противника, продолжили уничтожение плавсредств ВСУ, стремящихся высадиться на левом берегу Днепра», — рассказал он.

Ранее в Минобороны РФ рассказали, как штурмовики «Восточной» группировки войск используют мотоциклы для захвата украинских опорников.

Также военнослужащие используют специальные макеты вражеских позиций, чтобы отработать все свои действий и нештатные ситуации.