Артиллеристы поддерживают продвижение штурмовиков на авдеевском направлении СВО
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Артиллеристы «Центральной» группировки войск поддерживают продвижение штурмовиков на авдеевском направлении специальной военной операции. Соответствующее видео опубликовала пресс-служба министерства обороны РФ.
На кадрах видно, как российские расчеты 122-мм гаубиц Д-30 и 120-мм минометов 2С12 «Сани» с закрытых огневых позиций наносят удары по позициям противника.
В оборонном ведомстве отметили, что целеуказания и корректировку огня осуществляли операторы беспилотников «Орлан-30». В результате ударов были уничтожены укрепления и командный пункт ВСУ.
Совместная работа ствольной артиллерии и минометной батареи не позволяет украинским силам вести оборонительные действия.
Ранее российские военнослужащие освободили населенный пункт Архангельское в Донецкой Народной Республике (ДНР).