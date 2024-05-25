Артиллеристы поддерживают продвижение штурмовиков на авдеевском направлении СВО

сегодня в 15:59

Артиллеристы ВС РФ уничтожили укрепления и командный пункт ВСУ под Авдеевкой

На кадрах видно, как российские расчеты 122-мм гаубиц Д-30 и 120-мм минометов 2С12 «Сани» с закрытых огневых позиций наносят удары по позициям противника.

В оборонном ведомстве отметили, что целеуказания и корректировку огня осуществляли операторы беспилотников «Орлан-30». В результате ударов были уничтожены укрепления и командный пункт ВСУ.

Совместная работа ствольной артиллерии и минометной батареи не позволяет украинским силам вести оборонительные действия.

Ранее российские военнослужащие освободили населенный пункт Архангельское в Донецкой Народной Республике (ДНР).